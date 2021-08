Há pouco tivemos Billie Holiday, agora é a vez de Aretha Franklin. A tendência para contar a vida das grandes vozes femininas afro-americanas acompanha o espírito do tempo. No caso desta primeira longa-metragem de Liesl Tommy, realizadora com uma curta experiência de televisão, há um dado importante: a escolha da protagonista vem de trás e foi feita pela própria Aretha. A descoberta deu-se em 2007, quando Jennifer Hudson venceu o Óscar pela sua interpretação em Dreamgirls, de Bill Condon.

Franklin decidiu aí que queria que fosse ela o seu rosto e voz no cinema, e esteve envolvida na produção do filme até à morte, em 2018. O resultado, mesmo que superficial em quase duas horas e meia, faz-nos reconhecer a preferência da rainha da soul: há uma "verdade" em Hudson que segura o arco narrativo de Respect, embora não faça milagres.