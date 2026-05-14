À redescoberta de António Ferro: génio ou propagandista? (ep. 6)
Cultura

À redescoberta de António Ferro: génio ou propagandista? (ep. 6)

Ouça aqui episódio 6 do podcast narrativo do DN dedicado a António Ferro. O papel muito importante da viúva, Fernanda de Castro, na vida de Ferro e também na preservação da sua memória e legado.
Leonídio Paulo FerreiraNuno Braga
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António Ferro foi ensaísta e romancista. Como jornalista, entrevistou Hitler e Mussolini. E fez reportagem em Hollywood, a comprovar a veia cinéfila. Salazar entregou-lhe em 1933 a promoção da imagem do Estado. Chegou a ser figura maldita, hoje é tema de teses de mestrado e doutoramento. Já está disponível o último dos seis episódios do podcast narrativo António Ferro: génio ou propagandista? É dedicado ao legado, com destaque para o papel da viúva, Fernanda de Castro. O texto e as entrevistas são de Leonídio Paulo Ferreira e a locução e sonoplastia de Nuno Braga.

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ANTÓNIO FERRO
podcast António Ferro
Diário de Notícias
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