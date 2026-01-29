Realizador João Canijo morre aos 68 anos

O realizador português João Canijo morreu esta quinta-feira (29), aos 68 anos, disse à Lusa fonte da produtora Midas Filmes.De acordo com a mesma fonte, o realizador morreu perto de Vila Viçosa, distrito de Évora, onde repartia habitualmente residência com Lisboa, não tendo sido adiantada a causa de morte.João Canijo, que completou 68 anos em dezembro passado, estava a finalizar o mais recente projeto de cinema, o filme “Encenação”, assim como a filmagem, há cerca de duas semanas, de uma peça de teatro com ele relacionada.