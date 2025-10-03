Rapper Sean 'Diddy' Combs condenado a quatro anos e dois meses de prisão por crimes sexuais

O rapper Sean 'Diddy' Combs foi esta sexta-feira, 3 de outubro, condenado a quatro anos e dois meses de prisão por dois crimes de ajuda à prostituição, por transportar ex-namoradas por vários estados norte-americanos para realizarem maratonas sexuais, denominadas como freak-offs, que envolviam ainda o consumo de drogas.O juiz Arun Subramanian, do Tribunal Distrital dos EUA, impôs ainda ao magnata da música uma multa de 500 mil dólares (cerca de 425 mil euros).Segundo o The New York Times, o juiz referiu na sua sentença que o objetivo desta condenação é "enviar uma mensagem aos agressores e às vítimas de que a exploração e a violência contra as mulheres são tratadas com verdadeira responsabilização". A pena de prisão excedeu bastante aquilo que era pedido pela defesa de Combs, que pretendia que ela não excedesse os 14 anos de cadeia, alegando que as ações do rapper foram resultado de uma infância traumática e do seu "feroz" vício no consumo de drogas. Outro dos argumentos era que os seus crimes não tinham "fins lucrativos", algo que não convenceu o tribunal.Por sua vez, os procuradores pediram uma sentença de 11 anos e três meses de prisão, argumentando que o músico cometeu os crimes submetendo a "violência, coerção e abuso" as suas ex-namoradas Cassandra Ventura e uma outra mulher que testemunhou sob o pseudónimo Jane. "Um histórico de boas ações não pode apagar os antecedentes neste caso, que demonstram que você abusou do poder e do controlo sobre a vida de mulheres que você declarou amar", disse o juiz Subramanian, de acordo com o The New York Times, na leitura da sentença numa audiência que durou seis horas..Sean 'Diddy' Combs com fiança negada pela terceira vez. Aguarda julgamento por tráfico sexual.Estrela do hip-hop Sean 'Diddy' Combs acusado de violação pela cantora Cassie