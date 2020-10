"Rainha da Net" estreia-se como escritora. Mafalda Creative escreve para adolescentes

Chama-se "Uma Adolescente à Beira de um Ataque de Nervos", é lançado na quarta-feira, dia 7, e é o primeiro livro da autoria da Youtuber Mafalda Creative, que conta 400 mil seguidores.

Em 2019, Mafalda Creative foi uma das YouTubers com mais visualizações e produziu o vídeo mais visto do ano: "Rainha da Net", uma versão da canção "Thamk U, Next" da cantora norte-americana Ariana Grande.

No seu canal, a YouTuber, de 21 anos, explora, com humor, as manias e hábitos de pais e professores, um tema que volta a abordar no primeiro livro, sobre o qual tendo vindo a deixar pistas nas redes sociais.

A relação com os pais é um dos aspetos que trata nas 176 páginas do livro. ""São o drama de qualquer adolescente. Isso e os testes que são «sempre fáceis» (mentira!), as crushes que, dizem os sábios, «só duram um mês» (mentira a duplicar!!) e as borbulhas que parecem vulcões (esta, infelizmente, não é mentira, parecem mesmo vulcões...)", escreve numa nota enviada às redações pela editora do livro, Manuscrito.

Mafalda Creative tem participado na criação dos episódios de "Escola dos YouTubers" e ganhou o prémio Internet Star Portuguesa Favorita», dos Nickelodeon Kids' Choice Awards, deu voz à Girafa Betsy em "As Aventuras do Dr. Dolittle" e lançou a sua linha de merchandising, ou, como ela diz, "merch".

Terminou, em confinamento, o curso de Comunicação Social.

"Uma Adolescente à Beira de um Ataque de Nervos"

Mafalda Creative

Manuscrito

176 páginas

13,90 euros