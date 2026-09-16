'The Man I Love', de Ira Sachs.
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Cultura

Queer Lisboa questiona o futuro

O Queer Lisboa celebra 30 anos com uma programação em que as novidades se cruzam com memórias de ficções e documentários — a partir de sexta-feira no Cinema São Jorge e na Cinemateca Portuguesa.
João Lopes
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