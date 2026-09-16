Queer Lisboa questiona o futuro

O Queer Lisboa celebra este ano o seu 30º aniversário. A partir de sexta-feira (até dia 26), as salas do Cinema São Jorge e da Cinemateca Portuguesa vão acolher um festival em que as perspetivas de futuro se cruzam com a riquíssima memória de três décadas de trabalho (o Queer Porto acontecerá entre 3 e 7 de novembro). Num detalhado texto de apresentação, João Ferreira, responsável pela direção artística do certame, propõe um ziguezague didático, aliás com um título de peculiar simbolismo: “Resgatar futuros: o cinema queer vê-se ao espelho”.Recordando a herança plural das anteriores edições, João Ferreira propõe uma releitura das tensões entre a vida vivida e as formas de idealização que os filmes podem conter: “O cinema queer, também ele, ao longo da sua história, teve a necessidade de construir utopias, de idealizar futuros. E foi, também ele, largamente profético. No ano em que o Queer Lisboa celebra o seu 30º aniversário, sentimos a necessidade de mostrar o futuro que este cinema procurou nos seus momentos de criação e produção.” Concretizando, trata-se de “olhar mais para trás, a antes de 1997, ano em que o festival nasce, em Lisboa.”Assim, a secção “Retrospetiva”, que terá a Cinemateca como espaço principal (uma “casa do festival” desde a primeira edição), propõe sugestivas linhas de cumplicidade temática, expressiva e simbólica. Aí estará um exemplo de produção portuguesa, Fatucha Superstar - Ópera Rock... Bufa (1976), de João Paulo Ferreira, a par de clássicos como Scorpio Rising (1963), de Kenneth Anger, ou L’Homme Blessé (1983), de Patrice Chéreau. No chamado “programa zero” desta zona do festival (neste caso, no São Jorge), fica um destaque muito especial para Word Is Out: Stories of Some of Our Lives (1977), trabalho do chamado Mariposa Film Group — foi a “primeira longa-metragem documental sobre identidade queer realizada por cineastas queer”; entre os elementos desse grupo, encontramos Rob Epstein, cineasta que viria a ser “oscarizado”, na área documental, com The Times of Harvey Milk (1984) e Common Threads: Stories from the Quilt (1989).A abertura será feita com o novo filme de Ira Sachs, The Man I Love; no encerramento surgirá a animação Tangles, de Leah Nelson (ambos da programação de Cannes no passado mês de maio). Para lá das secções competitivas de longas-metragens, ficção e documentário, “Queer Art” volta a propor trabalhos com o seu quê de experimental ou, como se escreve no texto de apresentação, “filmes que exploram os limites das linguagens e géneros cinematográficos, nos quais os aspetos mais transgressivos da cultura queer são visíveis” — entre os títulos programados, surge a produção portuguesa Não Resta Nada, primeira longa-metragem de André Godinho. . No tradicional “Panorama” encontramos, por exemplo, Barbara Forever, de Brydie O’Connor, dedicado à cineasta e ativista lésbica Barbara Hammer, e Stop! That! Train!, de Adam Shankman, tendo como ponto de partida o fenómeno televisivo RuPaul’s Drag Race que vai na sua 15ª temporada, agora na MTV. Durante este fim de semana, a atualidade do mercado estará presente através das antestreias de Adolescência, Sexo e Morte no Campo Miasma, de Jane Schoenbrun, e Natal Amargo, de Pedro Almodóvar, também acontecimentos especiais no último Festival de Cannes — ambos têm lançamento no circuito comercial marcado para quinta-feira, dia 24..'Duas Vezes João Liberada'. Cinema 'queer', o que é? .IndieLisboa inclui grande montra de cinema português