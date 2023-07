Quatro décadas, quatro palavras

Definir os 40 anos de Alternativa de António Ribeiro Telles em quatro palavras é um risco. Mas vou corrê-lo. Ao longo destas quatro décadas, António tem-nos feito perceber o que é o Toureio a Cavalo; dependendo de cada toiro e de cada investida... o Toureio a Cavalo na sua complexidade bem como na sua simplicidade.

PORTUGALIDADE. Porque António é o mais português de todos. Que preserva valores, defende regras e procura pôr em prática um conceito (sobretudo, o lidar; e o conceito do ferro de frente e ao estribo) que deu ao nosso país um elevado estatuto além-fronteiras. António é (dos poucos) que nos faz lembrar que somos a Pátria do Toureio a Cavalo!

CLASSICISMO. Para o explicar gosto sempre de recorrer àquela frase de Rafael Gómez "El Gallo", quando um dos seus bandarilheiros lhe perguntou: "Maestro, qué es lo clásico?" Respondeu o diestro: "Lo clásico es aquello que no se puede hacer mejor!"

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão. Subscrever

TORERÍA. É algo que se tem ou não se tem. É ter uma forma especial de exteriorizar o que se leva dentro. É pensar, falar, sentir e atuar, sempre em Toureiro!

MAESTRIA. Ao longo destes 40 anos, pelo nível de atuações com que nos tem brindado, só podemos estar a falar de uma Figura de Época, um Maestro de Maestros.

A noite de 21 de julho teve as suas exigências. Os toiros de Vale Sorraia saíram superiormente apresentados; no entanto, os lidados na primeira parte contrastaram com os da segunda. O primeiro mostrou-se indiferente e sem fijeza; o segundo veio a menos e raspou muito; e o terceiro revelou-se distraído e também sem fijeza. Depois do intervalo, a matéria-prima foi outra.

Para melhor. Mesmo parco de forças, o sexto da função investiu com motor e ritmo, transmitindo muito.

António Ribeiro Telles foi ele próprio em Salvaterra de Magos, a terra onde se estreou nas arenas. Com saber lidou superiormente o primeiro, um mansarrão, que pedia contas com o "Lorde" de curtos; e com mais sabor esteve frente ao segundo, montado no "Alcochete", com um toureio contínuo e intencional, com destaque para o segundo e terceiro curto.

Luís Rouxinol e Miguel Moura superaram com disposição as complicações apresentadas pelos seus primeiros toiros. Posteriormente, o quinto e sexto toiro permitiu-lhes dar outra dimensão ao seu toureio. Rouxinol deu importância aos compridos com a "Libra"; e esteve sobrado e variado com o "Douro". Miguel Moura surpreendeu com uma atuação diferente, montado no "Herói"; aproveitando de sobremaneira a transmissão do Vale Sorraia, improvisando as sortes e chegando muito às bancadas. Uma atuação que marca a sua

temporada!

Pelos Amadores de Santarém foram caras João Faro, à primeira tentativa; Vasco Salazar, autor de uma grande pega também à primeira; e Pedro Valério à segunda. Pelos Amadores do Ribatejo concretizaram André Laranjinha, valentíssimo, aguentando vários derrotes, à primeira; e Ricardo Regaleira, também à primeira. O sexto toiro da noite não foi pegado por se lesionar.

Aquelas palavras de Mestre David Ribeiro Telles dizem tudo: "Tenho visto o meu filho António tourear toiros que, digo-o sinceramente, era assim que eu gostaria de ter toureado!" Quatro décadas se passaram, mas a essência permanece intacta!

Síntese da Corrida

Praça de Toiros de Salvaterra de Magos.

Corrida comemorativa dos 40 anos de Alternativa de António Ribeiro Telles.



Ganadaria

6 toiros de Vale Sorraia. Superiormente apresentados. Complicados os três primeiros. Destacou-se pelo seu comportamento o sexto da noite.



Cavaleiros

António Ribeiro Telles (volta e volta), Luís Rouxinol (ovação e volta) e Miguel Moura (volta e volta).



Forcados

Amadores de Santarém. João Faro (volta), Vasco Salazar (volta) e Pedro Valério (volta).

Amadores do Ribatejo André Laranjinha (volta) e Ricardo Regaleira (volta).