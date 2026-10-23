Quadro de Monet vendido em leilão por 50 milhões de euros

A venda do quadro Iris (1924-1925), do pintor impressionista Claude Monet, inseriu-se no leilão da coleção particular de Jeanne Schlumberger (1889–1983), construída ao longo de quatro décadas e que inclui 28 "obras-primas raramente vistas, muitas das quais agora apresentadas ao público pela primeira vez", anunciava a leiloeira Sotheby's antes do leilão que se realizou ao final da tarde de quinta-feira (22) em Paris.

A estimativa de venda da obra de Claude Monet era de 22 a 30 milhões de euros, avaliação mais elevada alguma vez atribuída a uma pintura colocada em leilão em França, segundo a Sotheby’s. A pintura acabou por ser arrematada por 43 milhões de euros após 45 minutos de intensa licitação. Com as comissões pagas pelo comprador, o valor total ficou nos 50 milhões de euros, tornando-a a obra mais cara vendida em leilão em França.