Quadro de Frida Kahlo atinge 54,7 milhões de dólares, a obra mais cara feita por uma mulher

O auto-retrato surrealista "El Sueño (La cama)", da pintora mexicana Frida Kahlo, tornou-se esta quinta-feira (20 de novembro) a obra leiloada mais cara assinada por uma mulher, atingindo 54,7 milhões de dólares (47,42 milhões de euros) num leilão em Nova Iorque.Kahlo supera assim a norte-americana Georgia O'Keeffe, cuja obra "Jimson Weed/White Flower No 1" detinha até agora o recorde do quadro mais caro pintado por uma mulher, vendido em 2014 por 44,4 milhões de dólares (38,5 milhões de euros).A licitação ocorreu na sede da Sotheby's em Nova Iorque e o comprador foi um cliente que licitou através de Anna Di Stasi, chefe do departamento de Arte Latino-Americana da casa de leilões. . A pintura, que tinha um preço estimado entre 40 e 60 milhões de dólares, já tinha sido vendida na Sotheby's em 1980, mas por um preço significativamente inferior: 51.000 dólares (44,2 mil euros ao câmbio de hoje).A terceira obra mais cara feita por uma mulher também é de Kahlo. Trata-se do seu quadro "Diego e eu", foi vendido por 34,9 milhões de dólares (30,25 milhões de euros) em 2021.Segue-se "Untitled", da norte-americana Joan Mitchell, também uma das mulheres mais cotadas no mundo da arte.Enquanto isso, a mulher viva que alcançou o maior preço de venda é a sul-africana Marlen Dumas, com "Miss January", obra vendida por 13,6 milhões de dólares (11,8 milhões de euros) este ano.Kahlo pintou "El sueño (La cama)" em 1940, num momento "especialmente turbulento" da sua vida devido à sua relação tumultuosa com Diego Rivera e à deterioração da sua saúde, segundo a Sotheby's.Por isso, a mexicana evoca a morte na obra e representa-se a si própria adormecida numa cama de madeira de estilo colonial, enquanto um cobertor dourado com trepadeiras e folhas a envolve.Sobre os postes da cama repousa um esqueleto em tamanho real envolto em dinamite, segurando um ramo de flores e recostado sobre almofadas.Ao fundo, um céu em tons de azul, lavanda e cinza, formando uma composição que desafia a "lógica espacial", a cama torna-se um suporte físico e metafísico, detalha a Sotheby's.Uma das características que diferenciam este quadro de outras representações ocidentais é que ilustra a morte integrada na vida cotidiana, na identidade e na força criativa, ainda segundo a casa de leilões.