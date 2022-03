"Gória à Ucrânia", ouviu-se no palco dos Prémios Sophia Estudante, prémios de cinema da Academia portuguesa cujas cores da identidade visual foram este ano, por coincidência, azul e amarelo. "Valor da liberdade de expressão e da democracia", foi assim que Tony Costa (de bandeira ucraniana aos ombros), coordenador da Academia Portuguesa de Cinema, definiu esta fornada de filmes que concorreu aos Sophia Estudante.

Com uma cerimónia informal no domingo passado, os Sophia Estudante resultaram numa semana para construir pontes para o futuro do cinema português. Foram 89 filmes feitos por escolas de cinema e audiovisuais a concorrer aos prémios Sophia Estudante da Academia Portuguesa de Cinema. Albufeira acolheu uma iniciativa que visa promover curtas-metragens feitas pelos jovens estudantes. Além da mostra dos filmes, esta iniciativa propôs um contacto direto com estudantes da área com realizadores consagrados, não só através de debates mas também por intermédio de conversas informais. Tiago Guedes, Sérgio Graciano, Margarida Gil e João Nuno Pinto foram os cineastas portugueses presentes, enquanto que de Inglaterra chegou Peter Webber, autor de Rapariga com Brinco de Pérola, obra exibida no auditório municipal.