Por amor da Itália do cinema

De que falamos quando falamos de cinema italiano? Sem dúvida de um universo - e um imenso historial - que se distingue por temas, personagens e paisagens sem equivalente, mas também de um fenómeno de peculiar contaminação dos olhares que vêm de fora. Dir-se-ia que os estrangeiros que vão a Itália acabaram por aí realizar os seus filmes "mais italianos". Será essa uma das lições a extrair do ciclo "A Itália vista por..." que a Medeia Filmes apresenta em Lisboa, no cinema Nimas (a partir de hoje, até ao dia 30).

Um filme de Hollywood, produzido e rodado em Itália, poderá servir de símbolo sugestivo de tudo isso: Duas Semanas noutra Cidade (1962), de Vincente Minnelli (primeira exibição: dia 13, 16h15). Baseado no romance homónimo de Irwin Shaw, publicado dois anos antes, nele seguimos a odisseia de Jack Andrus (Kirk Douglas), um ator americano cuja dependência do álcool pôs fim ao seu casamento com Carlotta (Cyd Charisse), comprometendo a sua carreira; convidado pelo realizador Maurice Kruger (Edward G. Robinson), ele está em Roma, nos estúdios da Cinecittà, para filmar um novo projeto que talvez possa envolver alguma forma de redenção...

Duas Semanas Noutra Cidade possui qualquer coisa de espelho crítico do próprio contexto industrial em que foi gerado, já que, por essa altura, foi em Itália que se fizeram muitos títulos marcantes de Hollywood, incluindo algumas das mais espectaculares "superproduções" da época. Além do mais, o filme ecoa, ponto por ponto, uma outra realização de Minnelli, The Bad and the Beautiful/Cativos do Mal (1952), também com Kirk Douglas.

Entre outros filmes de estrangeiros a rodar em Itália, vale a pena citar, por exemplo: Eva (1962), baseado num romance de James Hadley Chase, com Jeanne Moreau no papel central e uma notável banda sonora de Michel Legrand, uma realização de devastador pessimismo romântico assinada por Joseph Losey; a comédia Avanti! (1972), de Billy Wilder, com Jack Lemmon; ou ainda Alguns Dias em Setembro (2006), do argentino Santiago Amigorena, com Juliette Binoche e John Turturro, um thriller marcado pelas memórias do 11 de setembro, tendo Veneza como um dos cenários principais - o produtor Paulo Branco apresentará a respetiva projeção (dia 8, 19h00).

Visconti & etc.

Importa registar o óbvio: a integração de profissionais provenientes de outras cinematografias não é estranha ao trabalho de grandes mestres italianos, a começar por Luchino Visconti. Dele será possível ver ou rever O Leopardo (1963), épico sobre a unificação da Itália com um elenco liderado por Burt Lancaster, Alain Delon e Claudia Cardinale, e Morte em Veneza (1971), adaptação da novela de Thomas Mann, com Dirk Bogarde no papel central. Seja como for, destaque-se a apresentação de uma maravilhosa raridade de Visconti: Vaghe Stelle delle"Orsa... (também conhecido pelo título Sandra), drama incestuoso de rara vibração erótica, com Claudia Cardinale e Jean Sorel.

Claudia Cardinale surge também em A Rapariga da Mala (1961), de Valerio Zurlini, título que abre e fecha o ciclo (hoje, 17h00; dia 30, 13h00). Presentes estarão também objetos tão variados como O Conformista (1970), sofisticada parábola política de Bernardo Bertolucci, ou Malícia (1973), de Salvatore Samperi, exemplo feliz da comédia popular, com Laura Antonelli. Sem esquecer, claro, títulos clássicos de Pier Paolo Pasolini, Vittorio De Sica, Federico Fellini e Michelangelo Antonioni - os sete filmes de Antonioni a exibir, incluindo O Deserto Vermelho (1964) estão também atualmente na programação dos canais TVCine.

