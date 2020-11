Pistola usada por Sean Connery no primeiro filme de James Bond vai a leilão nos EUA

A pistola Walther PP, usada pelo falecido ator Sean Connery no primeiro filme de James Bond, será leiloada no próximo mês em Los Angeles, nos EUA. Estima-se que seu valor atinja entre 150 mil a 200 mil dólares (126 a 170 mil euros).

O ator escocês, que morreu no final do mês passado aos 90 anos na sua casa nas Bahamas, utilizou a arma no primeiro filme do famoso espião 007, Dr. No, de 1962.

"A silhueta do 007 a segurar esta pistola tornou-se a imagem mais icónica da saga James Bond e uma das referências da cultura pop mais reconhecidas de todos os tempos", disse Martin Nolan, CEO da Julien's Auctions.

Em "Dr. No", Bond recebe ordens do Serviço Secreto Britânico para trocar a sua velha pistola Beretta por uma Walther.

"A CIA americana confia nelas cegamente", informou Bond. Cerca de 25 filmes depois, Walther, em diferentes modelos, continua a ser a arma de eleição de 007.

A casa de leilões afirma, em comunicado, que "na estreia cinematográfica" de James Bond, Connery usa a arma "ao longo do filme", tendo ajudado a "definir o personagem", que nos tem acompanhado ao longo das últimas seis décadas, quer seja em livros ou em filmes.

Sean Connery ganhou fama mundial e admiração pela sua interpretação do espião com licença para matar em vários filmes. Foi o primeiro ator a vestir a pele de James Bond e é considerado por muitos fãs a melhor versão da personagem criada por Ian Fleming.

A pistola Walther PP desativada, usada por Connery em Dr. No, é o objeto principal entre os mais de 500 itens do leilão "Icons & Idols TRILOGY: Hollywood" que vai decorrer online em Beverly Hills a 3 de dezembro.

Outros destaques do leilão são um capacete de piloto usado por Tom Cruise em Top Gun (1986), com um valor estimado em 50 mil dólares (cerca de 42 mil euros), o blusão de couro de Arnold Schwarzenegger em Exterminador Implacável 2 (1991), que também deverá chegar aos 50 mil dólares e adereços dos filmes Pulp Fiction e Regresso ao Futuro II.

O próximo filme de James Bond, que deve ser o último interpretado pelo ator Daniel Craig, No Time to Die, deverá estrear em abril de 2021, tendo sido adiado devido à pandemia de covid-19.