Morreu o ator Sean Connery, o eterno James Bond

O ator escocês Sean Connery morreu este sábado aos 90 anos, segundo a BBC.

Connery, que foi o primeiro a interpretar no cinema o papel de James Bond em 1962, era considerado por muitos como o melhor 007. Participou em sete filmes do espião britânico.

Ao longo de décadas, interpretou dezenas de papéis, tendo recebido um Óscar de melhor ator secundário no filme Os Intocáveis (1987). Venceu ainda dois Bafta e três Globos de Ouro, incluindo um prémio honorário Cecil B. DeMille pelo seu "contributo notável para o mundo de entretenimento".

Do seu currículo fazem também parte filmes como "Caça ao Outubro Vermelho", "Indiana Jones e a Última Cruzada", "O Rochedo" ou "O Nome da Rosa". Em 2003 tinha-se retirado dos grandes ecrãs, depois do fracasso do último filme, Liga de Cavalheiros Extraordinários, e vivia nas Bahamas com a mulher, Micheline Roquebrune Connery.

Em 2000, foi nomeado Cavaleiro do Império Britânico pela rainha Isabel II.

Em atualização