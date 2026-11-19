A venda ficou marcada por uma controvérsia relacionada com a proveniência da pintura, que pertenceu à família do editor judeu alemão Samuel Fischer, cujos herdeiros alegaram que a obra tinha sido vendida em 1936, sob pressão do regime nazi.

Os descendentes de Fischer consideraram que a família não se desfez livremente do quadro, mas foi forçada a vendê-lo devido às circunstâncias económicas e políticas criadas pelo nazismo, numa altura em que procurava fugir à perseguição ao povo judeu.

Na véspera do leilão, a Sotheby's anunciou ter sido alcançado um acordo, cujos termos não foram divulgados, entre os atuais proprietários da pintura, que a tinham adquirido em 1975, e todos os representantes legais dos herdeiros de Samuel Fischer, permitindo que a venda se realizasse.

Em sua defesa, a leiloeira afirmou ter realizado uma investigação aprofundada sobre o historial de propriedade de Castanheiros em Flor, que, segundo declarou, não permitiu concluir que a obra tivesse sido vendida sob coação ou por um valor inferior ao seu preço real.

As reivindicações de restituição de obras pertencentes a colecionadores judeus e alienadas durante o período nazi têm aumentado nos últimos anos, sendo muitos dos casos resolvidos através de acordos entre as partes, em vez de processos judiciais.

A pintura integrava a coleção dos argentinos Carlos Pedro Blaquier e Nelly Arrieta de Blaquier, que reunia 12 obras que não eram vistas em público há várias décadas e foi leiloada pela Sotheby's, num conjunto que ultrapassou os 411 milhões de dólares (373,36 milhões de euros), abaixo dos cerca de 450 milhões de dólares (408,79 milhões de euros) esperados.

A sessão teve também como destaque Arlequim, de Paul Cézanne, vendida por 111 milhões de dólares (100,83 milhões de euros), abaixo da estimativa de 120 milhões de dólares (109,00 milhões de euros), mas tornando-se a segunda obra mais cara alguma vez leiloada do pintor francês.