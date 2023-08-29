Pintora e arquiteta Luísa Brandão morre aos 84 anos

A pintora e arquiteta Luísa Brandão morreu esta terça-feira, aos 84 anos, no Porto, deixando uma "produção de desenho ímpar" e tendo feito parte de uma geração que marcou o ensino da arquitetura na cidade, divulgou a Faculdade de Arquitetura..Numa nota de pesar publicada no seu 'site', a Faculdade de Arquitetura da Universidade do Porto (FAUP), instituição onde Luísa Brandão deu aulas, anunciou que o funeral da arquiteta e professora se realiza quarta-feira, às 15:00, no cemitério da Lapa..Luísa Brandão nasceu no dia 27 de julho de 1939, no Porto, completou o curso complementar da Escola Superior de Belas Artes do Porto em 1964 e o curso de Arquitetura na mesma escola em 1978 e, enquanto estudante, participou no trabalho das Brigadas Técnicas do Serviço de Apoio Ambulatório Local (SAAL) do Bairro do Leal e de S. Pedro da Cova, entre 1974 e 1976.."Luísa Brandão fez parte de uma geração que marcou profundamente o ensino da arquitetura e contribuiu de forma indelével na sedimentação da 'Escola do Porto'. Tem uma produção de desenho ímpar, desconhecida junto de um público alargado, que a FAUP gostaria de tornar visível", pode ler-se no comunicado da FAUP..Segundo o texto, Luísa Brandão colaborou, entre 1977 e 1980, com o arquiteto Álvaro Siza, tendo trabalhado "essencialmente no desenho do projeto da Quinta da Malagueira" e, nos anos seguintes, trabalhou na Universidade de Évora e como colaboradora nos escritórios dos arquitetos Nasi Pereira e Virgínio Moutinho..Na arquitetura, Luísa Brandão desenvolveu ainda, em nome próprio ou em colaboração com o arquiteto José Manuel Soares, vários projetos ao longo de uma carreira ligada também ao ensino..A artista lecionou desenho no curso de Arquitetura da Escola Superior de Belas-Artes do Porto e da FAUP, e Iniciação ao Projeto e Projeto 1 na FAUP e no Departamento de Arquitetura de Viseu desta instituição, na qual, na década de 1990, com o professor José Grade, lecionou o curso livre "Desenhar/desenhando"..Foi também docente no curso de Arquitetura da Faculdade de Engenharia de Luanda, em regime de cooperação entre os Ministérios da Educação português e angolano, e no Departamento de Arquitetura da Faculdade de Ciências e Tecnologia da Universidade de Coimbra..Como pintora, Luísa Brandão participou em exposições no Paço Episcopal do Porto, Cooperativa Árvore, colaborou com diversas editoras, destacando-se a atividade como ilustradora de livros didáticos infantis, e executou vários trabalhos para projetos (como a pintura mural para as instalações da delegação da Caixa Económica Açoriana em Ponta Delgada).