Pianista Maria João Pires recebe Prémio Europeu Helena Vaz da Silva este sábado

A cerimónia de atribuição do Prémio Europeu Helena Vaz da Silva para a Divulgação do Património Cultural à pianista portuguesa Maria João Pires terá lugar amanhã, dia 1 de novembro, às 17h00 no Auditório 2 da Fundação Calouste Gulbenkian. A entrada é aberto ao público e livre. Trata-se de um prémio atribuído pelo Centro Nacional de Cultura (CNC). O anúncio do vencedor deste prémio foi feito no dia 12 de setembro, com o júri a destacar que "Maria João Pires é uma das pianistas mais poéticas e influentes da Europa. Além de ser uma extraordinária intérprete, é uma educadora visionária, uma pensadora cultural e uma revolucionária silenciosa no domínio do património musical".O júri, presidido por Maria Calado, presidente do CNC, disse ainda que a carreira da pianista está "profundamente enraizada nos valores da empatia, da inclusão e da excelência artística".O prémio é atribuído pelo Centro Nacional de Cultura, que assinala 80 anos, e que homenageará na mesma cerimónia na Gulbenlkian os três vencedores portugueses da edição dos Prémios Europeus do Património / Prémios Europa Nostra 2025: o Museu Nacional de Resistência e Liberdade - Fortaleza de Peniche, na categoria de Conservação e Adaptação a novos usos; o Programa Saber Fazer, na categoria de Educação, Formação e Competências; o Almalaguês - Tecer o futuro com a tapeçaria do tempo, Coimbra, na categoria de Envolvimento dos Cidadãos e Sensibilização. .Pianista Maria João Pires vence Prémio Europeu Helena Vaz da Silva 2025