Pianista Maria João Pires recebe Prémio Europeu Helena Vaz da Silva este sábado
Pianista Maria João Pires recebe Prémio Europeu Helena Vaz da Silva este sábado

Anúncio do vencedor do Prémio Europeu Helena Vaz da Silva para a Divulgação do Património Cultural 2025 foi em setembro. Entrega é amanhã, dia 1, na Fundação Calouste Gulbenkian. A entrada é livre.
A cerimónia de atribuição do Prémio Europeu Helena Vaz da Silva para a Divulgação do Património Cultural à pianista portuguesa Maria João Pires terá lugar amanhã, dia 1 de novembro, às 17h00 no Auditório 2 da Fundação Calouste Gulbenkian. A entrada é aberto ao público e livre. Trata-se de um prémio atribuído pelo Centro Nacional de Cultura (CNC).

O anúncio do vencedor deste prémio foi feito no dia 12 de setembro, com o júri a destacar que "Maria João Pires é uma das pianistas mais poéticas e influentes da Europa. Além de ser uma extraordinária intérprete, é uma educadora visionária, uma pensadora cultural e uma revolucionária silenciosa no domínio do património musical".

O júri, presidido por Maria Calado, presidente do CNC, disse ainda que a carreira da pianista está "profundamente enraizada nos valores da empatia, da inclusão e da excelência artística".

O prémio é atribuído pelo Centro Nacional de Cultura, que assinala 80 anos, e que homenageará na mesma cerimónia na Gulbenlkian os três vencedores portugueses da edição dos Prémios Europeus do Património / Prémios Europa Nostra 2025: o Museu Nacional de Resistência e Liberdade - Fortaleza de Peniche, na categoria de Conservação e Adaptação a novos usos; o Programa Saber Fazer, na categoria de Educação, Formação e Competências; o Almalaguês - Tecer o futuro com a tapeçaria do tempo, Coimbra, na categoria de Envolvimento dos Cidadãos e Sensibilização.

