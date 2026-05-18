Philippe Vergne abandona em julho direção do Museu de Serralves

O diretor do Museu de Arte Contemporânea de Serralves, Philippe Vergne, terminará o seu mandato, a seu pedido, no final de julho de 2026, anunciou esta segunda-feira (18 de maio) em comunicado a Fundação de Serralves.Philippe Vergne desempenha as funções de diretor do museu desde abril de 2019. Até sair, assinala o comunicado, Vergne vai colaborar na “curadoria de algumas exposições, assegurando, assim, a continuidade e qualidade da programação de excelência que marca este ano de 2026”. “A programação para 2027 foi já apresentada ao Conselho de Administração da Fundação de Serralves”, lê-se ainda.Na nota de imprensa, a fundação expressa o seu “profundo reconhecimento a Philippe Vergne pelo trabalho desenvolvido ao longo destes sete anos, durante os quais trouxe a Serralves artistas e exposições de grande relevo, e que permitiu colocar o museu num patamar internacional ainda mais elevado”.Desejando a Philippe Vergne “todo o sucesso nas suas futuras funções”, o conselho de administração informa que o “processo de seleção da nova direção do museu será lançado de imediato”.