Perry Bamonte, guitarrista e teclista dos The Cure, morre aos 65 anos

A banda The Cure confirmou esta sexta-feira, 26 de dezembro de 2025, a morte do seu guitarrista e teclista de longa data, Perry Bamonte. O músico, carinhosamente apelidado de "Teddy" pelos colegas e fãs, morreu aos 65 anos no dia de Natal, 25 de dezembro, na sua habitação.Num comunicado oficial partilhado nas redes sociais, o grupo liderado por Robert Smith expressou a sua profunda tristeza, descrevendo Bamonte como uma figura "calma, intensa, intuitiva, constante e enormemente criativa". A banda revelou ainda que a partida se deveu a uma "doença breve".A história de Bamonte com os The Cure começou em 1984, inicialmente como técnico de guitarras, mas a sua transição para membro oficial ocorreu em 1990. Foi uma peça fundamental em álbuns de enorme sucesso comercial e crítico, como Wish (1992), Wild Mood Swings (1996) e Bloodflowers (2000).Apesar de ter saído do grupo em 2005, o seu contributo foi imortalizado em 2019, quando foi incluído no Rock & Roll Hall of Fame como membro da banda. Perry Bamonte acabou por regressar aos The Cure em 2022 para a digressão Shows of a Lost World, tendo realizado o seu último concerto em Londres, a 1 de novembro de 2024.