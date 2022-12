Paulo Rocha Cardoso e o Comic Con: "Escolha dos convidados nunca é a vontade da própria organização"

Quais as novidades para este ano?

É um ano completamente diferente do último. Pela primeira vez, vamos usar o espaço sem qualquer tipo de restrição. Este ano apesar de ainda existir covid, não há obrigatoriedade de fazer testes. Isso é um fator facilitador à circulação das pessoas e ao seu fluxo. Iremos explorar ao máximo tudo o que é possível neste recinto. Teremos também um espaço ao ar livre e uma programação dentro do Altice. Vão ter sete auditórios com programação a decorrer constante durante quatro dias.

E em relação às áreas do evento, há algo novo este ano?

Temos duas novas áreas: o espaço gaming, onde vamos falar sobre a democratização de jogos, os seus perigos, ou seja, como é que os jovens hoje em dia podem abordar muitos temas que existem relativamente aos jogos. Vai também haver o palco do cosplay durante quatro dias teremos muitos conteúdos a decorrer. Desde workshops, formas de entrar nesse universo e o que isso representa com convidados nacionais e internacionais. No exterior nascerá um novo espaço que é o Creator Hub, um espaço de influencers com todas as plataformas de influenciadores, desde Youtube, Facebook e Tiktok.

Ainda há alguma preocupação com o covid?

Estamos a aplicar as mesmas regras que estávamos a aplicar no ano passado. Existem acrílicos que separam os convidados e os visitantes nas sessões de autógrafos. O nosso evento promove as máscaras com, por exemplo, no cosplay. Existe também uma conscientização muito maior da parte de todos os parceiros e de todos os visitantes dos tempos em que vivemos. Por isso, o próprio evento vai cumprir todas as normas de segurança. A DGS foi um dos nossos grandes parceiros o ano passado e este ano será novamente.

Ponderam regressar a Algés?

Isso é uma pergunta que temos todos os anos: como será a próxima edição? A Comic Con chama-se Comic Con Portugal, nós estamos bem aqui em Lisboa, como estávamos bem em Algés e no Norte. O que nos leva a mudar de sítio são as necessidades e os requerimentos de uma indústria. Nesta edição, estamos focados para fazer o melhor evento possível mas o futuro está sempre em aberto e podemos ir para outros lugares.

Quem é o público que costuma ir à Comic Con?

O público da Comic Con é geracional, ou seja, temos aqui pessoas de todas as idades. Tenho filhas e elas não brincavam com Lego e fui eu que lhes introduzi o mundo do Lego. Esta é uma marca geracional que acaba por cobrir todas as gerações. É a mesma coisa que acontece na Comic Con. Nós no evento temos conteúdos que chegam a todas as gerações como Star Wars, por exemplo. Eu sou de 1977 e vi Star Wars, mas as gerações mais novas também viram. Aqui na Comic Con temos séries para todos como Mandalorian ou Walking Dead. Depois temos também conteúdos próprios para crianças com a Comic Con Kid, onde temos marcas como a Lego ou Super Mario. Temos também conteúdos para jovens com os influencers e as séries que lhes estão direcionadas. Temos ainda os pais destes jovens com conteúdos e convidados como a Paula Hawkins, autora do livro Rapariga no Comboio e um painel sobre os primeiros computadores que existiram em Portugal, entre outros conteúdos. Não há ninguém que possa dizer que a Comic Con não é para eles porque há sempre algo que atinge todas as faixas etárias e temos sempre algo que atinge todos os públicos.

Quantas pessoas esperam para a edição deste ano?

O nosso objetivo acima de tudo é atingir os resultados que nós tivemos em 2019. O ano passado tivemos 50% da capacidade do espaço direcionada e atingimos 77500 visitantes. O objetivo deste ano é chegar aos números de 2019, onde atingimos 140 mil visitantes. O grande objetivo da Comic Con é voltar a garantir que as pessoas estão em segurança, que se divirtam e cada vez mais crescer com o espaço de 15 mil metros quadrados que temos.

Conseguiram ter mais espaço este ano?

Este ano vamos ter o mesmo espaço que tínhamos no ano passado, ou seja, 15 mil metros quadrados, mas sem as restrições de fluxos de circulação. O ano passado o espaço em si já foi desenhado para ser reduzido em termos de experiências por segurança, mas este ano foi desenhado de forma diferente e as áreas vão crescer.

Em relação aos convidados, já passaram grandes estrelas pela Comic Con. Sente que este ano os convidados podem ter ficado um pouco aquém das expectativas?

Digo isto todos anos, mas tenho a sensação que esta será a melhor edição de todas. Esta será a edição onde todos os convidados de todas as áreas vão estar aqui representados. Este ano, atrasamos muito o lançamento de convidados, não só nós, mas também a indústria. Há seis meses anunciamos um convidado que foi o Greg Grunberg, que por compromissos de trabalho não vai poder estar presente e teve que recusar. Também tivemos de cancelar outra convidada por motivos de trabalho. Anunciar convidados com seis meses de antecedência e depois este não saber corresponder por algum compromisso, faz uma oscilação nas emoções de todos os nossos visitantes. Atrasamos muito o conteúdo e os convidados por essa razão.

Como é feita a escolha dos convidados?

A escolha dos convidados nunca é a vontade da própria organização. Obviamente temos interesses muito próprios. Eu saberia sempre quem é que queria cá em Portugal. Adoraria ter tido um Stan Lee ou um Robert Downey Jr, mas não é o que nós queremos. É sim o que a indústria e a promoção do conteúdo a nível nacional querem. Se um conteúdo não está representado no nosso país, esse conteúdo nunca será divulgado. Nós nunca iremos promover o download ilegal de séries e filmes. Primeiro, o conteúdo tem de ter distribuição nacional, depois, tem de estar representado por algum dos nossos parceiros. Não somos nós que escolhemos qual a série do canal Syfy que será divulgada. Juntamente com o parceiro é que vemos o que faz sentido para a audiência e para o momento. Há aqui esta engenharia para ver se faz sentido lançar esta série no país ou ter uma envolvência com a audiência. Reginald The Vampire é uma das séries que vai estrear no início do ano e o canal Syfy percebeu que faz sentido trazermoscá o ator principal. Nós, como evento, não promovemos atores, mas sim conteúdos que façam sentido no panorama nacional. Adoraria ter um Tom Cruise no evento e promover o filme Top Gun, mas no panorama global para um estúdio como Paramount escolher Portugal para promover esse mesmo conteúdo é complicado. Esse conteúdo vai ser promovido em mercados prioritários como o Reino Unido, Ásia ou os Estados Unidos.

Algum conselho para quem vai à Comic Con este ano?

Venham com calçado confortável. É uma das dicas. Mas acima de tudo, venham com o espírito aberto porque vão existir imensas atrações e conteúdos. O visitante tem de escolher qual o conteúdo que quer ver. Nós temos sete auditórios que vão estar com programação a decorrer ao mesmo tempo. Três auditórios com conteúdos de cinema, televisão, banda desenhada e literatura. Vão haver outros três mais específicos: de gaming, cosplay e o kids. E um livestage, onde estarão a passar todo o dia conteúdo de todas as áreas. Vejam que conteúdo é que querem ver porque cada painel demora cerca de 15 minutos para desfrutarem de todas as experiências que os parceiros vão criar. A HBO vai trazer uma experiência completamente envolvente que nunca esteve no mercado nacional e vai ser incrível. Aquilo que as pessoas viram numa série vão poder materializar ao vivo neste mesmo recinto.

Alguns destaques

Cinema & Televisão

Jacob Batalon - dia 8 de dezembro

Exibição de Terrifier 2 - dia 8 de dezembro

Alan Tudyk - dia 9 de dezembro

Zachary Levi - dia 10 de dezembro

Sean Maguire- dia 8 a 9 de dezembro

Literatura

Paula Hawkins - dia 10 e 11 de dezembro

Xiran Jay Zhao - dia 10 e 11 de dezembro

João Tordo - dia 10 de dezembro

Cosplay

Taryn - dia 10 e 11 de dezembro

Instituto de Magia Português - dia 8 a 11 de dezembro

Content Creatores

Painel "O que é ser um herói no Digital?" com Lucas With Strangers e Catarina Paolino - dia 8 de dezembro

Painel "Saúde Mental e Redes Sociais" com Joana Gentil, Kiko is Hot e Mariana Boss - dia 9 de dezembro

Painel "Gaming para o Digital" com RicFazeres - dia 10 de dezembro

Painel "Gaming para o Digital" com RicFazeres - dia 11 de dezembro

