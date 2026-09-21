Patti Smith regressa ao Coliseu de Lisboa em 15 de junho de 2027
A cantora e compositora Patti Smith regressa a Lisboa para um concerto no Coliseu dos Recreios, em 15 de junho de 2027, anunciou esta segunda-feira, 21 de setembro, a promotora Everythin is New, que a apresenta como "uma das mais influentes figuras da cultura contemporânea".
O anúncio é feito exatamente 11 anos depois do anterior concerto de Patti Smith no Coliseu dos Recreios, com a sua banda, em 21 de setembro de 2015, poucos meses após a atuação no festival Primavera Sound, no Porto.
Cantora, compositora, escritora e poeta, "Patti Smith construiu uma carreira invejável que cruza o rock, o punk e a poesia, tornando-se assim numa das vozes mais marcantes das últimas décadas", sublinha a promotora no comunicado hoje divulgado.
Vencedora do Prémio Princesa das Astúrias das Artes 2026, Smith apresenta uma obra "profundamente ligada à palavra e à liberdade criativa", continuando "a atravessar gerações, com temas como 'Because the Night', 'People Have the Power', 'Gloria' e 'Dancing Barefoot' a fazerem parte do imaginário coletivo da música".
De acordo com a Everything is New, "o concerto em Lisboa acontece num momento particularmente simbólico da carreira da artista" detentora de "um vasto repertório que, mesmo com todas as transformações do mundo, permanece profundamente atual".
"Mais do que um regresso aos palcos portugueses, o espetáculo pretende celebrar a dimensão intemporal de uma obra que continua a desafiar fronteiras entre a música, a literatura e a poesia", escreve a promotora, acrescentando que Patti Smith será acompanhada pela sua banda.
Patti Smith tem atuado regularmente em Portugal, em festivais e concertos. Entre as suas mais recentes presenças em palcos portugueses estão o festival Jardins do Marquês em Oeiras, em 2025, e a atuação no Centro Cultural de Belém, no âmbito da mostra “Evidence: Soundwalk Collective & Patti Smith”, que apresentou em Lisboa com o artista francês Stephan Crasneanscki, fundador do Soundwalk Collective.
Nascida em Chicago, nos Estados Unidos, em 30 de dezembro de 1946, Patricia Lee Smith, conhecida como Patti Smith, além de cantora e compositora, é autora de vários livros e dedicou-se também à fotografia, entre outras manifestações artísticas.
"Pão de Anjos" é o seu mais recente livro publicado em Portugal (Quetzal).
Os bilhetes para o concerto no Coliseu dos Recreios têm preços entre os 45 e os 65 euros e são postos à venda na sexta-feira, de acordo com a promotora.
Ainda segundo a Everything Is New, "todos os subscritores" da sua ‘newsletter’ "terão acesso à pré-venda do espetáculo que decorre de 24 de setembro [quinta-feira], às 09:00, até 25 de setembro [sexta-feira], às 08:50".
"Quem estiver inscrito receberá um e-mail com todas as instruções para aceder à pré-venda", conclui a promotora.