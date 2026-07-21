Manoel de Oliveira em Visita ou Memórias e Confissões (1982).
Manoel de Oliveira em Visita ou Memórias e Confissões (1982).
Cultura

Para conhecer os filmes que Manoel de Oliveira (não) realizou

A Casa do Cinema Manoel de Oliveira, em Serralves, prossegue um trabalho exemplar de preservação das memórias do criador de Aniki-BóBó — sem esquecer os projectos que ficaram por concretizar.
João Lopes
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Cinema
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Manoel de Oliveira
A Casa do Cinema de Manoel de Oliveira
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