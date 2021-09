Palácio de Queluz abre os jardins para noite de festa à luz de velas

Levar as pessoas numa viagem ao ambiente das festas noturnas que o Palácio Nacional de Queluz acolheu no século XVIII. É este o objetivo do espetáculo inédito Queluz à Luz das Velas, que se realiza este sábado, entre as 20h00 e as 00h00, nos jardins do palácio no âmbito das Jornadas Europeias do Património. "Nesta noite, os visitantes são convidados a embarcar numa experiência imersiva de descoberta dos principais pontos de interesse dos jardins históricos do Palácio Nacional de Queluz", explicou ao DN fonte da Parques de Sintra-Monte da Lua, a empresa pública que gere o Palácio de Queluz, entre outros monumentos da região. "No século XVIII, o Palácio Nacional de Queluz foi palco de sumptuosas festas promovidas pela família real, das quais faziam parte jogos equestres, cavalhadas, passeios de gôndola no Canal dos Azulejos, concertos, lançamento de balões, entre outras diversões. Muitas destas festas decorriam à noite, às luz das velas. Com este evento, a Parques de Sintra pretende evocar o ambiente destas celebrações", prosseguiu a mesma fonte.

Do século XVIII para o século XXI, a festa deste sábado será para 600 pessoas, que poderão aceder ao evento através da compra de bilhete, e a atmosfera mágica dos jardins do Palácio Nacional de Queluz será conferida por cerca de mil velas LED e outras formas de iluminação, como projetores, mangueiras LED e cubos de iluminação. E tal como nas festas dadas pela família real, haverá momentos musicais, uma presença indispensável na corte, e exibições de arte equestre, muito apreciadas pela nobreza.

"A nível musical, a proposta é um recital de piano e voz, previsto para as 21h00, na cafetaria, com a soprano Nádia Fidalgo e a pianista Melissa Fontoura, que, em jeito de tributo às múltiplas memórias que este palácio encerra, interpretam algumas das mais emblemáticas árias de ópera, opereta, canções napolitanas e temas de musicais", avançou a mesma fonte, referindo que o espetáculo terá a duração de uma hora. O mio babbino caro, de Giacomo Puccini, Imprumptu, Opus 142, número 2, de Franz Schubert, La fille aux cheveaux de lin - Prelúdios, de Claude Debussy, ou O sole mio, de Eduardo di Capua, são algumas das obras que quem passar pelo Palácio de Queluz no sábado à noite poderá ouvir.

Jogos de água dos jardins foram restabelecidos

A Escola Portuguesa de Arte Equestre também vai participar desta noite inédita de Queluz à Luz das Velas com duas apresentações de cerca de 20 minutos cada. A primeira delas será às 20h30, no Jardim Pênsil, e a segunda terá lugar no Jardim da Cascata, às 22h10. De acordo com a organização, este espetáculo vai juntar a beleza da equitação barroca, mais uma homenagem às festas que se realizavam no Palácio de Queluz no século XVIII, "à delicadeza dos jogos de água, recentemente recuperados pela Parques de Sintra".

"Vão participar quatro cavaleiros e respetivos cavalos, que irão executar exercícios de alta escola, tais como ladeares, piruetas, passagens de mão, piaffer, passage e levadas", enumerou fonte da Parques de Sintra. "No que diz respeito aos jogos de água, os jardins históricos do Palácio Nacional de Queluz traduzem o gosto da corte nos séculos XVIII e XIX, marcado pelo barroco, pelo rocaille e pelo neoclássico. Neles encontramos canteiros geométricos delineados em buxo, lagos e estátuas, que são elementos característicos dos jardins desta época, tal como os jogos de água, que são o efeito cénico resultante da projeção de água feita através de diferentes esculturas e elementos decorativos integrados nos jardins, criando diferentes ambientes e funções, não esquecendo o efeito exuberante provocado pela grande cascata", pormenorizou a mesma fonte ligada ao evento deste sábado, dia 2 de outubro.

Questionada pelo DN sobre quanto este espetáculo representava em termos de investimento, a Parques de Sintra disse não ser "possível particularizar". "A capacidade da Parques de Sintra para acolher este evento resulta de um conjunto de investimentos realizados ao longo dos anos. Desde logo, as fachadas do palácio, que permitiu recuperar a sua cor azul original; os trabalhos de conservação e restauro dos jardins, com destaque para a reabilitação do Jardim Botânico; a criação de infraestruturas de acolhimento aos visitantes, que incluem a cafetaria, e, mais recentemente, a intervenção no sistema de águas e o restauro das fontes, que permitiu restabelecer os jogos de água".

Com uma lotação máxima de 600 pessoas, os preços dos bilhetes para o evento Queluz à Luz das Velas são os mesmos de uma visita regular aos jardins do Palácio Nacional de Queluz e que podem ser consultados no site da Parques de Sintra.

