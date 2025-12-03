Ovo de Inverno feito por Fabergé para a mãe do último czar da Rússia vendido por 26 milhões de euros

O sumptuoso Ovo de Inverno feito por Peter Carl Fabergé, considerado o melhor joalheiro russo do final do século XIX e início do século XX, foi vendido por 22,9 milhões de libras, cerca de 26 milhões de euros, pela leiloeira britânica Christie's.Este é o novo recorde mundial de leilão para um Fabergé, tendo batido o anterior máximo, estabelecido em 2007, quando o ovo Rothschild foi vendido por 8,9 milhões de libras (11,8 milhões de euros).Trata-se de um ovo de cristal de rocha cravejado por joias e que foi encomendado em 1913 pelo imperador Nicolau II, o último czar da Rússia, para oferecer na Páscoa à sua mãe, a imperatriz Maria Feodorovna.Este ovo estava incluído numa coleção real de obras composta por presentes pessoais pertencentes às famílias reais russa, dinamarquesa e britânica.Este Ovo de Inverno é um cristal de rocha gravado com um desenho de gelo na parte interna, enquanto a parte externa apresenta motivos representando flocos de neve em platina, cravejados com diamantes lapidados em rosa..Após a Revolução Russa de 1917, este ovo foi levado de São Petersburgo para o arsenal do Kremlin em Moscovo, juntamente com outros bens valiosos da família real.Na década de 1920, o governo soviético começou a vender tesouros artísticos do Museu Hermitage e de outras coleções, muitas vezes por um valor substancialmente mais baixo em relação ao seu valor real. Mais tarde, esta obra foi adquirida pelo antiquário Wartski de Londres e, em 1934, foi vendida a um colecionador britânico por 1500 libras.Durante duas décadas, entre 1975 e 1994, acreditou-se que o ovo estivesse desaparecido, antes de ser vendido por 6,8 milhões de libras na Christie's. Oito anos depois, em 2002, a casa de leilões o vendeu novamente por 7,1 milhões de libras (1700 euros).."Esmeralda Aga Khan" atinge valor recorde de 8,3 ME em leilão na Christie's