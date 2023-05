Ouvir música e ver filmes são as atividades culturais preferidas dos portugueses

A maioria dos portugueses tem interesse pela cultura, divulga estudo anual sobre a perceção da cultura em Portugal. Cerca de 75% dos entrevistados do estudo responderam que as condições estivessem reunidas, "boa parte do seu tempo livre seria dedicado à cultura".

Pelo dados do mesmo estudo, a atividade cultural mais praticada em Portugal é ouvir música com 98% da população a fazê-lo, seguido a ver filmes com 95%. A maioria das pessoas (74%) ouve música através da rádio e 72% da população vê filmes na televisão através de canais abertos.

O Barómetro da Cultura foi feito a 1200 indivíduos com idade igual ou superior a 15 anos residentes em Portugal. A amostra foi feita através de um questionário online entre 27 de março e 18 de abril de 2023.

O estudo revela também que 100% da amostra consumiu algum tipo de cultura no último ano. Este resultado é semelhante a edições anteriores. A maioria respondeu que essas práticas não envolvem um gasto financeiro.

Cultura devia ter mais dinheiro

Relativamente ao Orçamento de Estado, 75% da população portuguesa concorda que deveria ser aumentado para a cultura. Esta foi uma percentagem que se manteve constante aos anos anteriores.

Segundo o estudo, cerca de 67% da população afirma que a cultura faz parte dos seus hábitos quando questionado de forma abstrata.

As conclusões demonstram também que a escolaridade é um fator importante na relação com a cultura. "A população com interesse tem 42% de escolaridade superior e apenas 26% com escolaridade inicial, enquanto as pessoas sem interesse têm 24% de escolaridade superior e 44% com escolaridade inicial".

Cerca de 34% afirma que não tem acesso a informação cultural adequada, sendo que esta percentagem sobe nos jovens entre 15 e os 24 anos para 46% e desce para os 20% nas pessoas com despesas mensais acima dos 1500 euros.

No que diz respeito à informação disponível, à população portuguesa é crítica em relação às ofertas culturais disponíveis "com uma avaliação média de 35 pontos numa escala entre 0 e 100".

Dinheiro vs. cultura

O apoio financeiro é outro dos fatores para uma melhor relação com a cultura, diz o estudo. Um fator que se tem vindo a revelar cada vez mais significativo ao longo dos anos, sendo que apenas 24% da população com despesas mensais acima dos 1500 euros afirma não ter tempo para a cultura. A percentagem sobe para 37% nas pessoas com despesas até 750 euros.

Por último, o bem-estar é também um fator para relação com a cultura. O estudo revela que quem se sente mais vezes infeliz não tem tanto espaço para a cultura "com uma diferença de 10 pontos percentuais para quem se sente menos vezes infeliz".

