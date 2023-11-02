Ouça aqui a música inédita dos Beatles com voz de Lennon criada por IA

A música inédita dos Beatles Now and Then foi lançada esta quinta-feira e já está disponível no YouTube. Esta música foi remasterizada 53 anos depois de a banda inglesa se ter separado..YouTubeyoutubeAW55J2zE3N4.A canção foi desenvolvida a partir de uma demo gravada por John Lennon no seu apartamento em Nova Iorque nos anos 1970. O material foi entregue pela viúva de Lennon, Yoko Ono, após a sua morte..A banda reformulou e completou o material mas não conseguiu lançar a canção pois a tecnologia disponível na altura não permitia extrair a voz de John Lennon com qualidade suficiente..Com a colaboração do diretor de cinema Peter Jackson, que produziu a série documental The Beatles: Get Back, este conseguiu extrair a voz de Lennon de uma fita de cassete, separando-a do piano com a ajuda da Inteligência Artificial.