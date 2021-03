Óscares 2021. Da Dinamarca veio a grande surpresa

Vamos ter Óscares com variedade étnica e equilíbrio entre géneros. Os votantes da Academia escolheram os nomeados e tiveram em consideração a política dos costumes politicamente corretos: foram na via dos lobbies e respeitaram as tendências dos outros prémios da temporada. Mesmo num ano em que o fator da janela de tempo prolongada possa ter contado, tal como a inclusão de filmes apenas estreados nas plataformas, a Academia não fugiu da ditadura de uma certa previsibilidade,, apenas surpreendendo com a escolha de Thomas Vinterberg na categoria de realização. O cineasta dinamarquês em Mais uma Rodada, obra sobre um grupo de professores que decide ensinar sobre o efeito de álcool, por certo nunca esperou tais patamares, sobretudo por ter filmado em dinamarquês. Um belíssimo filme pessoal que está também nomeado para melhor filme internacional. De alguma forma, é o "joker" destas nomeações.

2021 será sempre o ano em que os grandes estúdios não se intrometeram numa guerra que diz respeito sobretudo às plataformas digitais, com ascendência clara para a Netflix, e a uma certa facção independente, mesmo tendo em conta que o favorito Nomadland provém da Fox...

Nesta lista de nomeados parece também já haver um rol destacado de favoritos, por sinal a pedir confirmação dos SAG, a cerimónia do sindicato dos atores marcada para o primeiro domingo de abril, sendo que Nomadland- Sobreviver na América, de Chloe Zhao não deixa de continuar a ser o grande favorito, mesmo tendo apenas seis nomeações, número que outros filmes também receberam, com exceção às 10 de Mank, ainda assim longe de ser favorito. Esta divisão do número de nomeações mostra que se trata de um ano mais competitivo. Porém, não se chegou ao número de 10 nomeações ao melhor filme, foram apenas 8, o que terá deixado de fora potenciais nomeados como Soul ou Ma Rainey- A Mãe dos Blues.

Como se esperava, a Netflix assume-se como o estúdio campeão das nomeações. Mais do que nunca, a apostas de Ted Sarandos na questão do prestígio parecem estar a dar frutos, mesmo notando-se o esquecimento em relação ao melhor filme que tinham em consideração: Da 5 Bloods- Irmãos de Armas, de Spike Lee, o injustiçado destas nomeações.

Na questão dos atores, salienta-se a surpresa de Lakeith Stanfield em Judas e o Messias Negro, que chegou a ser apontado na categoria dos melhores atores principais. Uma nomeação justíssima, tal como a de Paul Raci, em Sound of Metal, outro dos filmes com bastante poder nestas nomeações.

Inevitável falar de ausentes, mesmo quando o engarrafamento nas categorias de atores era notório. Nomes como Delroy Lindo, em Da 5 Bloods- Irmãos de Armas; Sophia Loren, em Uma Vida à Sua Frente; Amy Adams, em Lamento de uma América em Ruínas; Tahar Rahim e Jodie Foster em O Mauritano; Bill Murray, em On The Rocks, Ellen Burnstyn, em Pieces of a Woman, poderão ter ficado à porta das nomeações. No caso de Foster prova-se mais uma vez de que os Globos de Ouro são cada vez menos fiáveis como prognóstico para os Óscares - a atriz tinha vencido o Globo de melhor secundária, tal como Rosamund Pike, em Tudo pelo Vosso Bem. Mas não deixa de espantar também a ausência de Regina King, em One Night in Miami na corrida de melhor realição. Ainda assim, Emerald Fennel em Uma Miúda com Potencial e Chloé Zaho em Nomadland foram nomeadas nessa categoria, a primeira vez que há duas mulheres na categoria de melhor realização. E no que toca a questões de inclusão racial, há um ator de origem indiana (Riz Ahmed); seis negros e dois asiáticos. A Academia apenas não confirmou a inclusão nas idades: ao contrário de que muitos acreditavam, o menino de Minari, Alan S. Kim e a menina alemã de Notícias do Mundo, Helena Zengel, não vão poder sonhar com o Óscar dia 25 de abril.

Lista de nomeções

ATOR

RIZ AHMED

Sound of Metal

CHADWICK BOSEMAN

Ma Rainey- A Mãe dos Blues

ANTHONY HOPKINS

O Pai

GARY OLDMAN

Mank

STEVEN YEUN

Minari

ATOR Secundário

SACHA BARON COHEN

Os 7 de Chicago

DANIEL KALUUYA

Judas e o Messias Negro

LESLIE ODOM, JR.

One Night in Miami...

PAUL RACI

Sound of Metal

LAKEITH STANFIELD

Judas e o Messias Negro

Atriz

VIOLA DAVIS

Ma Rainey- A Mãe dos Blues

ANDRA DAY

Estados Unidos vs. Billie Holiday

VANESSA KIRBY

Pieces of a Woman

FRANCES MCDORMAND

Nomadland

CAREY MULLIGAN

Uma Miúda com Potencial

Atriz secundária

MARIA BAKALOVA

Borat - Borat o Filme Seguinte

GLENN CLOSE

Lamento para uma América em Ruínas

OLIVIA COLMAN

O Pai

AMANDA SEYFRIED

Mank

YUH-JUNG YOUN

Minari

ANIMAÇÃO

BORA LÁ

Dan Scanlon and Kori Rae

PARA ALÉM DA LUA

Glen Keane, Gennie Rim and Peilin Chou

A OVELHA CHONÉ-O FILME: A QUINTA CONTRA-ATACA

Richard Phelan, Will Becher and Paul Kewley

SOUL- UMA AVENTURA COM ALMA

Pete Docter and Dana Murray

WOLFWALKERS

Tomm Moore, Ross Stewart, Paul Young and Stéphan Roelants

FOTOGRAFIA

JUDAS E O MESSIAS NEGRO

Sean Bobbitt

MANK

Erik Messerschmidt

NOTÌCIAS DO MUNDO

Dariusz Wolski

NOMADLAND

Joshua James Richards

OS 7 DE CHICAGO

Phedon Papamichael

REALIZAÇÃO

MAIS UMA RODADA

Thomas Vinterberg

MANK

David Fincher

MINARI

Lee Isaac Chung

NOMADLAND

Chloé Zhao

UMA MIÚDA COM POTENCIAL

Emerald Fennell

FILME INTERNATIONAL

MAIS UMA RODADA

Denmark

BETTER DAYS

Hong Kong

COLLECTIVE

Romania

THE MAN WHO SOLD HIS SKIN

Tunisia

QUO VADIS, AIDA?

Bosnia and Herzegovina

FILME

O PAI

David Parfitt, Jean-Louis Livi and Philippe Carcassonne, Producers

JUDAS E O MESSIAS NEGRO

Shaka King, Charles D. King and Ryan Coogler, Producers

MANK

Ceán Chaffin, Eric Roth and Douglas Urbanski, Producers

MINARI

Christina Oh, Producer

NOMADLAND

Frances McDormand, Peter Spears, Mollye Asher, Dan Janvey and Chloé Zhao, Producers

UMA MIÚDA COM POTENCIAL

Ben Browning, Ashley Fox, Emerald Fennell and Josey McNamara, Producers

SOUND OF METAL

Bert Hamelinck and Sacha Ben Harroche, Producers

OS 7 DE CHICAGO

Marc Platt and Stuart Besser, Producers