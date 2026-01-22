'Pecadores' é candidato a um total de 16 prémios.
Os Óscares não desistem da dimensão humana

Os Óscares estabeleceram um novo recorde de nomeações para 'Pecadores', citado em 16 categorias. O filme brasileiro 'O Agente Secreto' pode simbolizar a diversidade cultural dos prémios da Academia.
João Lopes
Cinema
Óscares
