Os olhos abonecados de Jessica Chastain

The Eyes of Tammy Faye já tem estreia confirmada em Portugal no começo do próximo ano.

Maior desilusão é até agora The Eyes of Tammy Faye, com uma Jessica Chastain irreconhecível. Mas no festival o momento Johnny Depp continua. Ainda se sente no ar as ondas de choque do efeito Johnny Depp em San Sebastián. O ator recebeu o prémio de carreira e na conferência de imprensa não teve medo e falou da cultura do cancelamento. A imprensa internacional não tardou a colocar em causa o facto de não terem deixado o ator responder a uma questão sobre os protestos da associação das realizadoras de Espanha sobre o timing deste prémio, mas é uma fake news da Screen Daily (revista de indústria de cinema) de que se fala. Supostamente, uma gravação de Amber Heard (a ex-companheira de Depp) terá sido audível na sala da conferência. Uma mentira pegada - o DN esteve presente e não aconteceu o tal incidente.

Na competição oficial, ontem foi a vez da proposta americana, The Eyes of Tammy Faye , de Michael Showalter, com Jessica Chastain irreconhecível na pele da televangelista que juntamente com o marido, Jim Bakker, conquistou milhões em audiências televisiva e fez uma fortuna para depois serem acusados de desvios de fundos. Um percurso de subida e queda de uma mulher cujo carisma afeta todos ao seu lado num conto que combina adultério, homossexualidade e música. Uma "história maior do que a vida" filmada com um tom "kitsch" capaz de combinar com o universo evangélico americano.

Baseado num documentário, o filme segue uma fórmula narrativa algo bolorenta e deposita todas as suas fichas na transformação física de Jessica Chastain, com uma maquilhagem que lhe dá novas bochechas e um olhar pesado. Mas os olhos de Tammy Faye vêm com uma carga de boneco, parece coisa de vaidade de atriz todo este disfarce. Uma desilusão que chega a San Sebastián com algum aparato: Chastain veio dos EUA, há cartazes nas ruas e para os jornalistas chegarem ao pé dos talentos há que fazer um teste PCR... A Disney não brinca em serviço, embora muito dificilmente The Eyes of Tammy Faye possa ser uma ponta de lança na temporada dos prémios...

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão. Subscrever

Também em competição, La Abuela, de Paco Plaza, cinema de terror a ter direito à corrida à Concha. O cineasta de Rec assina um conto estilizado sobre um feitiço ou bruxaria que torna uma adorável avozinha numa figura sinistra. Todo requintado e aprumado, o típico exemplo de uma obra de género que é apenas pose. Sustos zero e o propósito de ter um discurso sobre o culto da juventude perde-se por completo. Outra deceção numa edição que este ano obriga o público a ficar até ao fim do genérico final. Diz a organização que é para respeitar o trabalho dos técnicos...

dnot@dn.pt