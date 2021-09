A BertrandCírculo foi das poucas editoras a apresentar fisicamente as novidades - a Porto fará amanhã a sua -, numa sala repleta de jornalistas de Cultura "mascarados" e o responsável do grupo, Paulo Oliveira, fez questão de recordar que o facto de o nosso país não "ter considerado os livros como um bem essencial durante a pandemia, a exemplo de muitos outros países, ter mantido fechadas as livrarias e criado um período angustiante para o setor". Parece que a situação é uma página virada e as novidades estão a ser anunciadas para leitores sôfregos por novos livros, realidade que se tem comprovado com a intensa procura verificada na Feira do Livro de Lisboa, onde há vários anos não se registavam vendas como a que a maioria das editoras tem tido.