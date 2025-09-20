Dinheiro Vivo DN Brasil Men's Health Women's Health
A bailarina Inês Ferrer interpreta o papel de Maria Monforte, e Francisco Gomes o de Pedro da Maia. Reinaldo Rodrigues
‘Os Maias’: abordagem contemporânea ao bailado narrativo para cativar público

CNB leva o romance de Eça de Queirós ao palco do Teatro Camões, em Lisboa, de 16 a 26 de outubro. A um mês da estreia, o DN falou com o coreógrafo, Fernando Duarte, e assistiu a um dos ensaios.
Bailado
Companhia Nacional de Bailado

