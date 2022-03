Quantos anos demorou a "traduzir" Os Lusíadas para português corrente?

13 anos, com uma dedicação, no mínimo, de quatro horas diárias. Além da dificuldade em conseguir uma expressão correta, fluente e atual, a minha proposta de leitura deveria ser cotejável com o original, para que Os Lusíadas possam estar acessíveis a todos os falantes do Português. Foi longo o trabalho para explicar muitas estrofes. E se, nas minhas incertezas, "encontrei agulha em palheiro" , devo-o aos historiadores Alexandra Pelúcia, João Paulo Oliveira e Costa, José Manuel Garcia, Roger Crowley e, ainda, a Elaine Sanceau, Costa Brochado, Francisco Rebelo Gonçalves (de quem fui aluno), e outros. Na realidade, este é um trabalho que resulta de contributos duma equipa muito vasta de investigadores atuais.

Qual foi a sua grande motivação para este trabalho extraordinário?

Foi a vergonha de saber tão pouco, pressentindo que, com muito trabalho e alguns anos (não imaginava tantos!), conseguiria o entendimento do poema e a possibilidade de o revelar a quantos quisessem lê-lo. Foi isso.