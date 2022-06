Num estúdio em Marvila dois dos três elementos dos Bateu Matou [o terceiro juntou-se no decorrer da conversa] explicam ao DN como é que, afinal, um projeto com três baterias, tocadas por três músicos com experiências distintas fazem bailar em uníssono quem os ouve. "Vimos de três mundos diferentes, mas com o tempo percebemos que são complementares. E no meio da diversidade conseguimos encontrar um conceito que é nosso e uno", disse Ivo Costa, um terço dos Bateu Matou que fez parte do projeto Batida e tocou com Sara Tavares e Carminho.

Outro terço da banda, Quim Albergaria, acrescenta: "para o mesmo desafio há três soluções diferentes que se complementam e na sua mescla criam um som e a experiência Bateu Matou", ele que passou por projetos como os Vicious Five e agora, em paralelo, tem a banda Paus.