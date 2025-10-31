Dinheiro Vivo DN Brasil Men's Health Women's Health
O Doshi Retreat em aço reciclado com um caminho serpenteante que conduz a uma câmara com um gongo. Fica junto do pavilhão em betão do japonês Tadao Ando, construído em 1993. D.R.
Cultura

Oito Pritzker num só lugar. Siza é um deles e o indiano Doshi o mais recente

O Vitra Campus, na Alemanha, é um autêntico museu de arquitetura a céu aberto. Mas não mostra plantas ou maquetes, antes edifícios projetados por alguns dos melhores arquitetos do mundo.
Carla Alves Ribeiro
Publicado a
Atualizado a
Design
Arquitetura
edição impressa
Álvaro Siza
Vitra
Balkrishna Doshi

