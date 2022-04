Novembro não foi há muito e a Festa do Cinema Italiano está de volta. Abril volta a ser o mês habitual desta mostra de cinema depois das fintas da pandemia. Um regresso que põe em ordem o prazer do reencontro com a memória e a novidade da sétima arte italiana. Da fornada de 2022 as antestreias continuam a ser o prato forte, sobretudo nesta edição que consegue não deixar de fora os grandes títulos que se destacaram no circuito dos festivais. Mais do que nunca, é um evento que ajuda a que os filmes italianos ganhem cota de mercado em Portugal. Uma promoção que ao longo dos anos conseguiu impor autores e manter um público que já não passa sem cinema transalpino.

Com a curadoria de Stefano Savio, esta Festa começa em Lisboa e abre com Ennio, de Giuseppe Tornatore, documentário sobre Morricone.