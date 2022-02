O Urso de Ouro foi para Alcarrás e a Espanha festeja!

Com Alcarrás, a realizadora catalã Carla Simón venceu um festival de novo com veia política.

O júri presidido por M. Night Shyamalan quis ser político nas distinções deste ano. O Urso de Ouro foi para um dos favoritos, Alcarrás, da catalã Carla Simón, a história de uma família num verão na província catalã. Uma história de laços familiares e de práticas agrícolas prestes a serem quebradas. Um olhar sobre o presente e o futuro das nossas sociedades num mundo sempre a mudar. Obra coral que nesta altura ainda não terá distribuição para Portugal.

Hang Sang-soo, habituée de Berlim, venceu o Grande Prémio com The Novelist, uma celebração sobre os encontros aleatórios e a importância de sermos sempre verdadeiros. Recorde-se que os anteriores filmes do cineasta coreano vão chegar a Portugal através de uma operação da Midas Filmes. Hang Sang-soo, no seu discurso, prometeu que vai continuar a fazer o seu cinema palavroso.

Relativamente ao Urso de Prata- Prémio do Júri, Robe of Gems, de Natália Lopez Gallardo foi o preferido. Segundo o júri, o filme mereceu a estatueta pela sua audácia. Uma obra mexicana sobre uma família a sofrer com a violência social em Morelos, local rural do México profundo.

Em tempos de agenda politicamente correta, os prémios de interpretação não tiveram género. O Urso de melhor interpretação secundária foi para Laura Basuki em Nana, de Kamila Andini. Uma jovem atriz que no discurso de agradecimento disse que o prémio era para o seu país, a Indonésia.

Também foi para uma mulher o prémio de melhor interpretação principal, Meltem Kaptanem Rabiye Kurnaz gegen George W. Bush, de Andreas Dresen, filme alemão que conta uma história verdadeira de uma mãe a tentar libertar o seu filho em Guantanamo.

O Urso de Melhor realização foi apresentado pelo jurado brasileiro Karim Ainouz e acabou nas mãos de Claire Denis com o seu perturbante Avec Amour et Acharnement, com uma Juliette Binoche não menos sublime. Para muitos poderia ter sido o Urso de Ouro mais justo.

O Festival de Berlim termina a sua competição mas até domingo há sessões para todos os berlinenses em diversos locais da cidade.