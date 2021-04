O título do livro de Liu Cixin é estranho: O Problema dos Três Corpos. Não é original nem fruto da inventividade do escritor chinês (1963), afinal trata-se de um problema de astronomia, mais propriamente da mecânica celeste, na área que se preocupa com as alterações gravitacionais entre um trio de corpos - no caso do livro de três sóis -, tema que serve de cenário a uma história dita de ficção científica, visto que Cixin é um dos proeminentes escritores de género literário, mas também de um retrato da China que emerge e se afirma no xadrez internacional.