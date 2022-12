O segredo curioso de Paul Cézanne é revelado após 160 anos

O Cincinnati Art Museum anunciou que enquanto analisava a obra Still Life with Bread and Eggs do artista Paul Cézanne para possível tratamento e limpeza, encontrou um segredo. A conservadora do Cincinnati Art Museum, Serena Urry, reparou em algumas fissuras que poderiam revelar a existência de uma pintura escondida.

Uma análise com raio-x revelou então um "retrato bem definido" escondido debaixo da pintura de comida e bebida numa mesa de cozinha.

"Tive um palpite", disse a curadora no comunicado do museu. "Passámos de ter dois Cézannes para três com esta descoberta".

Esta pintura foi feita por Cézanne em 1865 e é uma das poucas obras datadas pelo artista. Foi obtida pelo museu americano em 1995 como parte de um presente filantrópico.

"Queremos continuar a fazer imagens e análises da pintura nos próximos meses e anos, e pesquisa sobre o sujeito do retrato, idealmente em parceria com uma instituição bem equipada para estudo técnico e com os principais estudiosos de Cézanne", disse Peter Jonathan Bell, curador de pinturas europeias e desenhos no Cincinnati Art Museum. "Isto vai resultar numa publicação e possivelmente numa exposição pois procuramos revelar o máximo que pudermos sobre este muito importante retrato escondido há muito tempo".

Os curadores levantam a hipótese de que o pintor tenha reutilizado a tela. Muitos artistas reutilizaram telas e nos últimos anos encontraram-se pinturas debaixo de obras de Picasso, van Gogh e outros pintores.