Numa altura em que os ditos cinemas de bairro continuam a apresentar resultados bem satisfatórios, o Cinema Trindade, no centro do Porto, não é exceção. Com uma programação sempre em dispositivo de ciclo ou mesmo de festival intermitente, estas duas salas com o carimbo da Europa Cinemas acreditam no chamariz da rentrée e apresentam propostas de antecipação do que aí vem, muitas vezes em molde de sessão única. Além de antestreias dos filmes mais excitantes do circuito art-house, o Trindade aposta no novíssimo cinema português com um foco de quatro novos filmes.

No Portugal Cinema, assim se chama este programa, novos trabalhos de cineastas como Samuel Barbosa, Rodrigo Areias, Carlos Conceição ou Leonor Noivo serão exibidos em primeira mão. Uma vaga de um cinema livre e de pesquisa que é importante estar atento.