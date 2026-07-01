Bruce Springsteen ganhou um Óscar com a canção-tema de 'Filadélfia'; voltou a ser nomeado com uma composição para o filme 'A Última Caminhada'.
Bruce Springsteen ganhou um Óscar com a canção-tema de 'Filadélfia'; voltou a ser nomeado com uma composição para o filme 'A Última Caminhada'.FOTO: Direitos reservados
Cultura

O mundo de Bruce Springsteen revisto através do cinema

Em julho, as “Sessões da Esplanada” na Cinemateca têm um especialíssimo visitante: Bruce Springsteen - através de filmes com as suas canções, mas também clássicos que influenciaram a sua obra.
João Lopes
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