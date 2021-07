No filme há elementos que nos puxam para os anos 1980 e, em particular, para a fantasia segundo Steven Spielberg.

Pais que repreendem uma criança por estar a ler um livro à mesa durante a refeição? Eis um retrato que não combina com os dias de hoje. Em vez de livros, são os tablets ou smartphones que dominam a atenção dos mais novos... A contrariar essa cultura dos ecrãs, que matou a chama da curiosidade e o sentido de aventura de outrora, O Homem da Água devolve-nos a imagem "obsoleta" do miúdo viciado em livros, neste caso, nas histórias de Sherlock Holmes (um pouco como o filho de Assane, na série Lupin, com o bichinho da personagem criada por Maurice Leblanc).