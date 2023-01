Em julho de 2015, Espanha (e meio mundo) parou com a notícia de que o escritor peruano Mario Vargas Llosa, Nobel da Literatura em 2010, tinha um caso com a rainha do papel couché, Isabel Preysler, ex-mulher de Julio Iglesias (e mãe dos seus três filhos mais velhos), do marquês de Griñon e, finalmente, viúva de Miguel Boyer, ministro da Economia de Felipe González. Um caso, diga-se, suficientemente sério para que o escritor, lesto como o vento, se mudasse para casa da nova eleita do seu coração. Enquanto muitos se perguntavam como era possível tal união entre a alta literatura e a designada quinta-essência da futilidade, outros tantos escandalizavam-se com o facto de Vargas Llosa abandonar assim, sem período de nojo, um casamento de meio século com Patricia Llosa.

A jornalista e escritora espanhola Rosa Pereda, amiga do antigo casal, recorda a estupefação causada pela notícia, "que caiu como uma bomba". Semanas antes, "Mario e Patrícia tinham celebrado as bodas de ouro com um grande jantar, rodeados por amigos, filhos e netos." E acrescenta: "Para a Patrícia foi um enorme choque. Sempre soubemos que Mário era um sedutor mas ninguém estava preparado para uma decisão unilateral como esta."