Audrey Tautou ganhou cedo a eternidade.
Cultura

O destino de Amélie continua fabuloso no grande ecrã

O filme que se tornou um verdadeiro clássico contemporâneo está de volta às salas, a partir de 2 de outubro. Um conto de cores extasiantes, que fez de Audrey Tautou uma estrela do cinema francês.
Inês N. Lourenço
O Fabuloso Destino de Amélie

