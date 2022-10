Foi Marlene Dietrich quem escreveu, na sua autobiografia, que os lexicógrafos nunca foram bem-sucedidos na definição da palavra glamour. Ela, por sua vez, identifica aí os rostos e corpos que nos anos 1930, na paisagem do cinema americano, emprestaram sentido ao termo: "A grande glamour girl foi Mae West. Depois surgiu Carole Lombard. E a seguir, Dietrich; pelo menos de acordo com a opinião da Paramount. Claro, a MGM [Metro-Goldwyn-Mayer] também teve as suas raparigas glamorosas em Jean Harlow, Greta Garbo, Joan Crawford... Nesse tempo não havia sex symbols. A meu ver, essa ideia nasceu com Marilyn Monroe. O sexo na altura era tabu. "Temos de fazer tudo isso apenas e exclusivamente com os olhos", explicou-me um dia Mae West. Não havia uma cena em que nos despíssemos ou aparecêssemos seminuas, nada impróprio. Devo confessar que prefiro esse método."

As palavras de Dietrich fazem-nos recuar bem lá atrás para perceber como, em Hollywood, a imagem das atrizes do star system sempre se associou a uma certa efemeridade, já que o glamour não é eterno nos corpos. Mas são palavras que iluminam também a consciência de que o corpo feminino no grande ecrã simbolizava, por si só, um ideal de sedução sem muita pele à vista - embora Dietrich, curiosamente, seja das atrizes cujo enorme poder de sugestão se afigurou quase o exato equivalente da nudez física... Em 1938, o seu nome, ao lado de outros como as referidas estrelas Mae West, Garbo e Crawford, mas igualmente Katharine Hepburn, era apontado como "indesejável" e "veneno de bilheteira" num editorial pago da Independent Theatre Owners Association no The Hollywood Reporter. O artigo mencionava também atores mas as principais visadas eram atrizes, consideradas mera mercadoria dos estúdios. Marlene não tinha sequer 40 anos e pensou em desistir de tudo (aquela era a sua "sentença de morte"), mas acabou por ser demovida pelo produtor Joe Pasternak. Continuou até mais ou menos à década de 1960; sem fazer um único papel de avozinha em toda a carreira... O mesmo não se pode dizer de Garbo, que se afastou do cinema pouco depois desse infame editorial, e de Ninotchka (1939), terminando a carreira com 35 anos.