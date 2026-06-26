Rutger Hauer conseguiu apanhar uma boleia...
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Cultura

O cinema de terror começa à meia-noite

Sessões especiais de filmes de terror regressam graças a uma aliança do MOTELX com o Cinema Nimas, envolvendo também a plataforma FilmTwist: hoje é exibido o clássico 'Terror na Autoestrada' (1986).
João Lopes
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Cinema
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