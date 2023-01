Nos últimos dias de janeiro de 1574, um septuagenário era encontrado morto em Alenquer. Sobre a morte pendiam as suspeitas de assassinato. Meses antes, o homem que contemplara o mundo a partir da sua "torre de papel", sucumbira às agonias da Inquisição. A partir do relato do quebra-cabeças da morte de Damião de Góis, o escritor e professor norte-americano Edward Wilson-Lee, traça uma retrospetiva da vida do humanista e cronista português. Fá-lo a par da vida aventurosa e turbulenta do poeta Luís Vaz de Camões. No livro A Torre dos Segredos - Os Mundos Paralelos de Camões e Damião de Góis (Bertrand Editora), Wilson-Lee apresenta duas figuras da nossa história perante os desafios de um novo mundo, o do século XVI.

Damião de Góis, admirador da cultura etíope, colecionador de arte, historiador e compositor, viveu uma vida plena antes de se encerrar na Torre do Tombo, arquivo nacional. Contemporânea de Damião de Góis, corre no livro do docente de literatura medieval e renascentista em Cambridge, a história de Luís de Camões, autor do épico relato do encontro com a Índia. As histórias destes dois homens refletem as maravilhas que aguardavam os europeus na sua chegada à Índia e à China, os desafios que essas realidades traziam às antigas crenças europeias.