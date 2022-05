Novo espaço Pedro Cabrita Reis abre portas no Museu de Artes de Sintra

O novo Espaço Pedro Cabrita Reis é inaugurado esta segunda-feira no Museu de Artes de Sintra (MUSA) e tem como destaque um grande tríptico intitulado Uma Nuvem Negra, que "evoca a atmosfera da paisagem de Sintra na visão do artista".

Para o artista, Uma Nuvem Negra representa "uma incontornável releitura da carga romântica tradicionalmente associada a Sintra, às suas paisagens, à sua História". A obra de Pedro Cabrita Reis foi apresentada pela primeira vez no âmbito da exposição "No Reino das Nuvens" - organizada em 2021 numa iniciativa do presidente da Câmara, Basílio Horta, por ocasião dos 25 anos da elevação de Sintra a Património da Humanidade.

No novo espaço do MUSA são apresentadas duas outras pinturas doadas por Pedro Cabrita Reis à coleção de arte do Município de Sintra e haverá uma programação em torno das peças do artista e da sua relação com outras obras da Coleção Municipal de Arte. Nesta primeira apresentação, Uma Nuvem Negra será acompanhada por um documentário de Rogério Taveira, dedicado a esta obra.