À parte das polémicas e da contestação, a associação da imprensa estrangeira em Hollywood quer mostrar uma reforma. O Poder do Cão, de Jane Campion, tem francas hipóteses de ser premiado nas interpretações. Kodi Smit-McPhee e Benedict Cumberbacht são sublimes...

Não eram precisos estes Globos para se perceber que as interpretações este ano estão ao rubro em Hollywood. Uma safra excecional que pode trazer surpresas e, mais do que é costume, não se distingue por vencedores antecipados. Cai realmente bem dizer que temos muitos atores e atrizes no mesmo plano de percentagem de favoritismo, isto numa corrida na temporada dos prémios que começa a atingir o ponto decisivo, mesmo ainda não se sabendo as nomeações dos tão determinantes SAG Awards, os prémios do sindicatos dos atores. Ou seja, mesmo neste ano de viragem e de enfraquecimento mediático, esta é uma cerimónia que continua a contar, não se tendo verificado uma campanha de boicote dos próprios atores e da indústria, por muito que é de supor que poucas estrelas estejam esta noite no Berverly Hilton.