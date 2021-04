Nomadland dá esperança às bilheteiras nacionais 

Nomadland - Sobreviver na América, de Chloé Zhao, é o filme que está a ajudar as salas de cinema nesta reabertura. Cerca de 11 mil portugueses já foram ver o grande vencedor dos Óscares. Não são números extraordinários, mas são os possíveis num contexto em que muitas salas ainda não reabriram e os horários não são totais - além da restrição do número de lugares nas salas, não podemos ir à sessão da noite nem aos fins de semana após as 13h00. Este drama em forma de road-movie está a ter melhores resultados nas salas fora dos centros comerciais, mas não deixa de ser curioso que um filme juvenil com o selo de um "major", a Warner, não consiga ir para além dos 8 907 espectadores. Refiro-me a Mortal Kombat, mais uma adaptação dos videojogos. Ou esse público-alvo, composto por adolescentes, está mesmo já desabituado de ir às salas ou algo correu mal no marketing de um objeto que tinha estampa de blockbuster.

6877 bilhetes conseguiu vender Raya e o Último Dragão, a nova animação da Disney. São números um pouco aquém do esperado, sobretudo pela tradição nas bilheteiras destes filmes, embora aqui haja a atenuante de este título já ter estreado antes na plataforma Disney +, estando também agora nos videoclubes das operadoras.

Números verdadeiramente péssimos teve Music, o drama musical da australiana Sia - apenas 400 espectadores reparam neste filme nomeado aos Golden Globes. É bem provável que esta semana o impulso dos Óscares possa ser benéfico para Mais uma Rodada, de Thomas Vinterberg, e Uma Miúda com Potencial, de Emerald Fennel, mesmo adivinhando-se que Nomadland continue a ser o filme preferido dos portugueses nesta retoma.

"Comparativamente com a reabertura de julho de 2019, os números atuais são mais promissores - obtivemos um melhor resultado nesta primeira semana, apesar de termos menos cinemas abertos. Isto mostra que as pessoas estão recetivas ao regresso às salas. De qualquer forma, estes resultados ainda estão longe de se revelarem sustentáveis para a atividade", frisa Andreia Pinto, dos cinemas City. Ou seja, nesta nova abertura das salas há um interesse maior do público, isso é inegável, mas também o cardápio dos filmes é francamente mais entusiasmante.

Tal como anteriormente, são os cinemas com programação mais autoral que estão a ter melhores resultados proporcionais. A Medeia Filmes, de Paulo Branco, congratulou-se num comunicado com os números de 19 de abril, dia da reabertura: "O Cinema Medeia Nimas reabriu esta segunda-feira, juntamente com as outras salas de cinema. Com 240 espectadores (e a sessão da noite de Nomadland - Sobreviver na América esgotada) no primeiro dia de reabertura em apenas uma sala, os seus números foram superiores a todas as outras salas e multiplexes do país, com exceção do Cinema Almada Fórum, com nove ecrãs, e com os mesmos espectadores que o Cinema Trindade, no Porto, com dois ecrãs e o dobro das sessões. Uma programação imaginativa e atenta e uma projeção da mais alta qualidade (o Nimas está equipado com projeção 4K e som 7.1) mereceram o reconhecimento dos espectadores, apesar de todas as contingências do momento em que vivemos..." Também o Cinema Trindade teve lotações esgotadas: "Estamos bastante satisfeitos com os excelentes resultados desta reabertura das salas de cinema, uma vez que a afluência foi verdadeiramente surpreendente, com as duas salas esgotadas em simultâneo. Também não deixa de ser surpreendente que todas as sessões noturnas do Nomadland tenham esgotado até à data, bem como as sessões matinais no fim de semana. Esta retoma está a afirmar a enorme vontade de as pessoas voltarem às salas de cinema", reforça Américo Santos, o seu proprietário, lembrando que A Voz Humana, de Pedro Almodóvar, a estrear em breve, pode também ser um sucesso.

Mesmo com todos estes sinais positivos, o mercado de exibição está a precisar de um êxito massivo. Muitos contam que seja Godzilla vs Kong, de Adam Wingard, previsto para 6 de maio, já com os horários totais. De recordar que os resultados globais do filme nos mercados a que já chegou são surpreendentemente positivos...

