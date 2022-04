Joaquim Calçada, ex-taxista nova-iorquino, figura emblemática de Alhandra, hoje reformado depois de ter regressado dos EUA e ter saboreado as passas do Algarve do desemprego na zona de Vila Franca de Xira. Cabelo à Elvis, pose de velha escola e figura de cinema. Do cinema e do real. Tudo o que vemos em No Táxi do Jack é real. O "real" possível do cruzamento entre o cinema documental e de ficção, como aliás acontece nos filmes desta cineasta, Susana Nobre, desta vez mais perto de um desejo narrativo e com vénias ao estilo de Aki Kaurismaki.

Nesta viagem pelo passado e presente de Jack, o nosso Joaquim, são recriadas histórias dos anos em que transportava no seu táxi as mais variadas figuras, mas é sobretudo uma boleia por uma zona da grande Lisboa a contas com a ressaca de problemas sociais resultantes do fim de muitas fábricas. Um filme tão dolorosamente triste como divertido, uma experiência de um novo realismo português. O DN juntou a protagonista e o "ator" em Alhandra...