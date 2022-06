Baseado num crime que se passou nos Estados Unidos onde uma adolescente violada cortou os genitais do seu violador e os cozinhou em micro-ondas, este Oranges Sanguines é o exemplo de um pequeno filme francês que deve tudo ao Festival de Cannes. Foi a partir da sua edição em 2021, onde passou fora-de-competição, que se tornou num verdadeiro caso de estima. Neste caso, uma estima que passou para o foro de culto. Jean-Christophe Meurisse fez um clássico instantâneo das sessões da meia-noite, um filme extremista que é um arremesso de uma ideia "romântica" de cinema de culto. Se não tivesse o aval de Cannes era bem possível que pudesse passar ao lado de uma certa respeitabilidade preconceituosa - o cinema proposto por Meurisse é de uma ousadia formal que escapa aos procedimentos daquilo que se entende por cinema francês, o cinema francês com aspas. Hoje é seguramente o cult movie mais genuíno dos últimos tempos, a comédia negra "extremamente desagradável" que ausculta o estado das fracturas sociais da França dos nossos dias e, neste caso, o interior das instituições governamentais.

Laranjas Sangrentas é uma narrativa proposta em vários quadros e com personagens que se ligam mas cujas ações individuais são tratadas de forma individual. De um lado temos um advogado, Alexandre (Alexandre Steiger) a contas com uma ligação de consultoria com o ministro das finanças (Christophe Pau), um ministro em stress devido a uma pressão mediática para se revelar onde tem o seu dinheiro guardado em contas no exterior, óbvia alusão ao caso do ministro de Hollande, Jêrome Cahuzac . Num outro "sector" do filme assistimos a um casal sexagenário, que mais tarde vamos perceber que são os pais de Alexandre, a contas com graves problemas financeiros e a investir num concurso de dança. Aparentemente sem ligação, a câmara também se foca em Louise (Lillith Grasmug), uma adolescente de 16 anos ansiosa por perder a virgindade, mas é num sinistro homem solitário sem nome que o centro do filme se centra, um violador que alimenta porcos em casa e que acidentalmente recebe o ministro em casa. Um serão que acaba numa violação com requintes de sadismo e a exposição do violado amarrado e nu às portas do parlamento... Mas logo a seguir ao ministro, Louise torna-se na próxima vítima do violador.